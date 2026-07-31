Vicenda Banda: il calciatore sta bene, si trova in Zambia

La vicenda: dopo settimane di silenzio, il calciatore appare sui social

La vicenda Banda è da ricostruire a partire dal giorno 12 luglio, quando il calciatore non si è presentato al raduno del Lecce, al quale hanno preso parte tutti i suoi compagni. Il giocatore aveva, però, comunicato di aver avuto dei problemi burocratici, legati al passaporto, che gli avevano impedito di lasciare il suo Paese. Per giorni il club non ha più avuto notizie dello zambiano. Il 23 luglio viene fotografato all'aeroporto di Lusaka, accanto alla moglie. Da questo momento si sono perse completamente le tracce del calciatore, che è stato fondamentale nell'ultima stagione a Salento, grazie alle cinque reti segnate con cui è stato nominato il capocannoniere della squadra.

“Non mi è mai capitata una situazione del genere in 11 anni…”

Il Lecce aveva anche pubblicato un comunicato dopo due settimane in assenza di notizie del calciatore. Il DS Stefano Trinchera aveva affermato di non aver più tracce del calciatore, così come non ne avevano neanche i suoi agenti. La preoccupazione generale è che fosse accaduto qualcosa di personale a Banda, lontano dal mondo del calcio. Queste erano le parole pubblicate da Trinchera: “quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo”. Anche il presidente Saverio Stucchi Damiani aveva espresso il suo parere riguardo alla situazione: “Non mi è mai capitata una situazione del genere in 11 anni…”.

Le ultime notizie, ecco le condizioni del calciatore

Nelle ultime ore, Lameck Banda, ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, il calciatore sta bene, e si vede impegnato in alcuni allenamenti. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante non ha intenzione di ritornare in Italia, ha un contratto in scandenza al termine della prossima stagione e il Lecce non ha ancora ricevuto nessuna offerta per lui. Come rivelato dal giornalista Vittorio Murra, il giocatore è stato quindi contattato da una terza persona e ha espresso una posizione decisa sul proprio futuro: non ha alcuna intenzione di fare ritorno a Lecce.

Dopo giorni di silenzio, arrivano quindi delle rassicurazioni sulle sue condizioni, Banda si trova in Zambia ed è in ottimo stato di salute. Resta da definire, però, il suo futuro.