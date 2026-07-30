Niente Lazio per Carlos Espì: sarà un nuovo giocatore del Real Madrid

Espì: direzione Real Madrid, il contratto

L'attaccante, classe 2005, del Levante era stato monitorato dalla Lazio nei giorni scorsi, un'alternativa al primo obiettivo rappresentato da Santiago Gimenez. Il suo profilo era già stato preso in considerazione a gennaio, dopo la cessione di Castellanos. Espí aveva un contratto con il Levante fino al 2028 ma, dalle ultime comunicazioni ufficiali del club spagnolo, si apprende che è stato raggiunto un accordo con il Real Madrid per il suo trasferimento.

Carlos Espì era entrato a far parte del Levante nell'estate 2022, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del campionato della squadra giovanile. Così è stato premiato e nel 2024, il 18 febbraio, ha fatto il suo debutto in prima squadra contro il Racing Club de Ferrol. La sua destinazione è pero lontana dall'Italia. Dopo aver collezionato 66 presenze e 20 reti in prima squadra, il calciatore è destinato al Real Madrid. I club hanno trovato un accordo basato su un contratto sottoscritto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2031. Il Real Madrid ha sostituito così Carlos Garcia in poche ore.

Espì era un'alternativa a Gimenez, ma c'è un altro nome per l'attacco della Lazio

La pista Espì si è completamente chiusa per la Lazio, dopo la concorrenza da parte della Premier League, arriva il comunicato ufficiale del club spagnolo. Rimane invece in gioco l'obiettivo Gimenez del Milan. Per lui sembra non esserci più spazio nel club rossonero, Gimenez è un centravanti e nel 3-4-2-1 di Amorim il posto è gia prenotato dal giocatore pagato 70 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Santiago era arrivato al Milan un anno e mezzo fa per 30,2 milioni con un contratto di quattro anni e mezzo. Fino al 2024 è stato un obiettivo per molte squadre, con il Feyenoord aveva collezionato 16 gol in mezza stagione. Tra il 2025-2026 la situazione è peggiorata, Santi ha fatto solo 7 gol e, dopo l'infortunio con operazione alla caviglia dell'inverno, non ha mai segnato. L'ultima esultanza risale al 23 settembre in Coppa Italia, in occasione della partita Milan-Lecce. Ha avuto un altra complicazione durante Messico-Inghilterra: una distorsione alla caviglia destra, operata a dicembre. Adesso il calciatore si trova a Mirabello dove sta lavorando per recuperare al meglio, mentre i suoi compagni sono un Australia. Nelle ultime ore si è inserito, però, anche un altro nome per l'attacco, Ivanovic, classe 2003 croato. Dopo Espì ormai lontano dalla Lazio, potrebbe essere il numero 9 del Benfica l'alternativa al sogno Gimenez per l'attacco.

Il Comunicato del Levante