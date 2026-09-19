Zaccagni: "Servivano questi tre punti, era una partita importante per noi..."

"È sempre un obiettivo andare in Nazionale, ma va bene così..."

Alisia Cerqua /
Maurizio Lagana
Maurizio Lagana

Le parole di Mattia Zaccagni, segna su rigore al 51'

Mattia Zaccagni, autore del primo gol contro il Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn. 

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L'intervista 

Servivano questi tre punti, era una partita importante per noi, siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Era la partita più importante per noi, per dare continuità a quello che stiamo facendo dalla prima giornata. È importante il percorso che stiamo facendo. Quello che ha detto il mister è vero, vuole concentrazione e intensità da parte di tutti, siamo una squadra che ha qualità e ci stiamo divertendo. 

È sempre un obiettivo andare in Nazionale, ma va bene così. Abbiamo questi giorni per riposarci e ripartire più forti di prima.

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