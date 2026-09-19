Zaccagni: "Servivano questi tre punti, era una partita importante per noi..."

Mattia Zaccagni, autore del primo gol contro il Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Servivano questi tre punti, era una partita importante per noi, siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Era la partita più importante per noi, per dare continuità a quello che stiamo facendo dalla prima giornata. È importante il percorso che stiamo facendo. Quello che ha detto il mister è vero, vuole concentrazione e intensità da parte di tutti, siamo una squadra che ha qualità e ci stiamo divertendo.

È sempre un obiettivo andare in Nazionale, ma va bene così. Abbiamo questi giorni per riposarci e ripartire più forti di prima.