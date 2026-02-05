Provedel, rinnovo ancora in bilico con la Lazio: situazione ferma

Con l’uscita di Mandas ora Provedel dovrà fare gli straordinari, anche in vista della sfida di Coppa Italia, competizione in cui veniva impiegato il greco prima della della sua cessione. Il trentunenne, infatti, è ormai il titolare indiscusso in tutte le partite da qui al termine della stagione. Seppure nel mercato invernale la Lazio abbia puntato su Motta per sostituire il portiere greco, il giovane ex Juve non è ancora pronto per sfide di alto livello, come quella al Dall'Ara di mercoledì prossimo.

L'apporto in stagione di Provedel

Da quando Provedel è tornato tra i pali, in questa stagione ha mantenuto 11 le porte inviolate in 23 presenze, risultando il secondo migliore portiere della Serie A per goal impediti.

Nessuna novità sul rinnovo

Tuttavia, non è solo il rendimento del portiere a catturare l'interesse del popolo laziale, ma anche la questione del rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ci sono novità sul prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste. Il suo futuro potrebbe essere legato alla permanenza di Sarri o al ritorno di Mandas, volato in Premier League in prestito con diritto di riscatto.