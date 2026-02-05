Lettera a Lotito, tra i firmatari anche l'uomo di Musk

Prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti nei confronti della società Lazio. La rottura tra club e tifoseria appare ormai insanabile: i supporters laziali hanno ormai perso fiducia nelle scelte e nell'operato del club. I tifosi hanno recentemente scelto di lasciare un profondo segno di dissenso nell'ultimo match casalingo, lasciando lo stadio vuoto in occasione di Lazio-Genoa. "Un gesto di estremo amore", ha definito Sarri. Oggi è in programma la decisione definitiva da parte dei gruppi del tifo organizzato sulla prossima gara interna contro l'Atalanta.

La lettera a Lotito

La contestazione si muove anche sul fronte social, in cui viene condivisa quotidianamente una petizione contro il presidente Claudio Lotito. La lettera, redatta da Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, vuole raccontare le difficoltà e le frustrazioni che il tifoso biancoceleste vive ogni giorno, con l'obiettivo di chiedere al presidente di farsi da parte, nel caso in cui non ci fossero le condizioni per portare avanti un progetto che possa far tornare i tifosi a sognare.

La petizioni ha già superato le 36.000 firme, superando di gran lunga anche il numero degli abbonati biancocelesti. Tra i firmatari figurano volti noti dell’ambiente laziale, della politica, come Alessandro Di Battista, e del giornalismo sportivo laziale, oltre ai figli delle leggende dello scudetto del 1974, come James Wilson e Gabriele Pulici, fino a Stefano Andreotti, figlio di Giulio.

Tra i firmatari anche il referente di Musk

Secondo quanto riferito da La Repubblica, non è passata inosservata nemmeno la firma di Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, che ha catturato l'attenzione del popolo laziale.