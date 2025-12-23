Lazio, incontro tra Fabiani e l'agente Riso a Formello: proposto un centrocampista

Il mercato di gennaio si avvicina e anche se la Lazio non sta ancora le modalità secondo le quali potrà svolgerlo, libero o a saldo zero, la società ha già iniziato a valutare i profili che potrebbero arrivare per dare una mano alla rosa bianco celeste a centrare l'obiettivo d'Europa. Per proporre alcuni nomi per il mercato e fare un punto sui calciatori della sua scuderia (Rovella e Cataldi), la settimana scorsa l'agente Beppe Riso si è recato al centro sportivo di Formello per parlare con Fabiani.

Calciomercato Lazio, Brescianini nel mirino

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nel corso dell'incontro con Fabiani, l'agente Riso ha proposto Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta classe 2000 non più al centro del progetto, tuttavia, per caratteristiche e tecnica il mister preferisce i profili di Loftus-Cheek, Samardzic e Illic. L'ex Frosinone ha tempo catturato l'interesse del direttore sportivo del club biancoceleste, che nel frattempo sta osservando anche Daniel Maldini.

Calciomercato Lazio, il profilo di Daniel Maldini

Come riportato sempre dallo stesso quotidiano, l'agente Beppe Riso rappresenta anche Daniel Maldini, un altro calciatore della Dea ma al centro del progetto di Palladino, che da tempo è finito nel mirino del Ds del club biancoceleste, che lo preferisce a Lorenzo Insigne per la sua giovane età. Il Comandante, che ha il pallino per l'ex Toronto e Napoli, sembra essere appoggiato da Lotito ma soltanto il mercato di gennaio porterà a svelare ogni dubbio.