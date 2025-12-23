Calciomercato Lazio, anche Guendouzi tra i sacrificabili: a gennaio il francese può partire

Inizialmente era un pilastro nella rosa biancoceleste, tuttavia, a causa di alcune partite sbagliate e del troppo nervosismo mostrato in campo, che si è visto anche per il colpo a Pezzella a gioco fermo, Matteo Guendouzi è rientrato tra i calciatori che a gennaio possono partire e salutare le aquile.

Calciomercato Lazio, Guendouzi tra i sacrificabili

La squalifica presa dal centrocampista francese al termine di Lazio-Cremonese costa caro al Comandante, infatti, con l'ex Olympique Marsiglia out, l'emergenza a centrocampo diventa sempre più grande. Come riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, l'espulsione presa in un momento così delicato è stata l'ultima goccia e, per questa ragione, le eventuali offerte per il francese verranno valutate. Al momento Matteo Guendouzi piace al Sunderland, tuttavia, servirebbero almeno 20/25 milioni e ancora non è stata proposta un'offerta.

