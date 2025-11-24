Como travolgente: 5-1 al Torino nel posticipo della 12ª giornata

Primo tempo equilibrato, poi la svolta

Il posticipo tra Torino e Como si è chiuso con un risultato clamoroso: 1-5 per i lariani. Nella prima frazione il match era rimasto in equilibrio: al vantaggio firmato da Addai aveva risposto il rigore di Vlašić, che aveva rimesso in partita i granata. Un’illusione durata però lo spazio dell’intervallo, perché nella ripresa la gara ha preso una piega completamente diversa.

Ripresa da incubo per il Torino, Como dilagante

Nel secondo tempo la squadra di Fàbregas ha travolto il Torino con una prestazione dominante. Addai ha firmato la doppietta personale, poi è arrivato il primo gol in Serie A di Jacobo Ramón, seguito da quello di Baturina. Nel mezzo, anche il sigillo di Nico Paz, che ha interrotto un digiuno realizzativo che durava da quattro partite. Con questa vittoria pesantissima, il Como sale al sesto posto con 21 punti, a tre lunghezze dall’Inter quarta. Scivola invece all’ottavo posto la Lazio (18 punti), superata anche dalla Juventus, ora settima a quota 20.