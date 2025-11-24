Patric: "Felice di tornare all'Olimpico dopo così tanto tempo"

Mesi difficili quelli vissuti da Patric, alle prese con una condizione fisica non ottimale, che senza dubbio ha inciso anche sul suo minutaggio da inizio stagione: il difensore spagnolo ha infatti totalizzato solo 9' da inizio anno, tre dei quali impegnati nel finale di Lazio-Lecce, andata in scena ieri sera all'Olimpico di Roma. E proprio in occasione della sfida contro i salentini che Patric ha fatto il suo esordio in una gara interna, essendo tornato in campo solo nella trasferta di Genova.

Il messaggio social del difensore spagnolo

Che felicità tornare finalmente in campo all’Olimpico… ancor più farlo, dopo così tanto tempo, con una vittoria!



Forza Lazio sempre

Il post social