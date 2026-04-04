Cuesta: "La Lazio ha tanta qualità individuale. Salvezza? Non facciamo tabelle"

Il mister Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Dazn al termine dell'incontro Lazio-Parma.

Rammarico, un peccato! Siamo stati non solo a livello difensivo ma anche offensivo. Abbiamo fatto una grande prestazione, ma sapevamo di trovare un avversario forte che poteva metterci in difficoltà, che aveva tanta qualità individuale. Prendiamo un punto perché ci aiuta a migliorare la nostra classifica. Avremmo potuto vincere e prendere tre punti, ma sappiamo che l’approccio è stato quello giusto dalla prima azione e che sarà fondamentale per portare a casa più punti possibili da qui alla fine del campionato.