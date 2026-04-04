Cuesta: "La Lazio ha tanta qualità individuale. Salvezza? Non facciamo tabelle"
Il mister Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'incontro Lazio-Parma
Il mister Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Dazn al termine dell'incontro Lazio-Parma.
Le dichiarazioni di Cuesta a Sky Sport
Rammarico, un peccato! Siamo stati non solo a livello difensivo ma anche offensivo. Abbiamo fatto una grande prestazione, ma sapevamo di trovare un avversario forte che poteva metterci in difficoltà, che aveva tanta qualità individuale. Prendiamo un punto perché ci aiuta a migliorare la nostra classifica. Avremmo potuto vincere e prendere tre punti, ma sappiamo che l’approccio è stato quello giusto dalla prima azione e che sarà fondamentale per portare a casa più punti possibili da qui alla fine del campionato.
Salvezza? No, non facciamo tabelle. Saremo salvi quando la matematica ce lo dirà. Ci focalizziamo sulle partite, sul fare punti.
Il concetto fondamentale del mio calcio è la compattezza. E poi ci sono tanti altri aspetti legati alla qualità della squadra, che sono stati di alto livello. Dobbiamo mantenerli e fare ancora meglio, fa parte del nostro percorso. Dobbiamo prendere questa ripartenza dopo due brutte sconfitte per essere più consapevoli dei nostri punti di forza, ma soprattutto migliorare, fare in modo che i nostri tifosi possano essere orgogliosi di no.
Nella pagina successiva le dichiarazioni di Cuesta a Dazn