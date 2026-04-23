Motta: "Contro l’Inter speriamo di finirla prima dei rigori. A chi dedico la vittoria?..."

Edoardo Motta, eroe della serata, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset e LSC per commentare il passaggio di turno in finale di Coppa Italia.

Oggi l'avete visto tutti, sono molto emozionato.

Rigore di Raspadori? Mi sono un po'arrabbiato perché mentalmente volevo andare a sinistra e poi all'ultimo ho deciso di cambiare e ero amareggiato. Però sono contento soprattutto se non è mai accaduto nella storia, di parare quattro rigori. Siamo un bellissimo gruppo dentro e fuori, cerchiamo di essere uniti, il mister ci tiene uniti e vediamo cosa succederà il 13 maggio, speriamo bene per noi, per i tifosi. Dove metterò la maglia di questa sera?Faccio fare ai miei genitori, poi quando sarò a casa vedrò. Rigori? C'è stato uno studio di sottofondo abbastanza importante anche con l'aiuto con il mister dei portieri e poi ho sperato che lo studio non fosse vano.