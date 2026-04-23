Motta: "Contro l’Inter speriamo di finirla prima dei rigori. A chi dedico la vittoria?..."
Edoardo Motta, eroe della serata, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset e LSC per commentare il passaggio di turno in finale di Coppa Italia
Edoardo Motta, eroe della serata, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset e LSC per commentare il passaggio di turno in finale di Coppa Italia.
Le parole di Edoardo Motta a Sportmediaset
Sui guantoni non ci sono segreti, ce ne sono altri, ma meglio tenerli nascosti. Contro l’Inter speriamo di finirla prima dei rigori, magari in gloria, ma andrebbe bene anche ai rigori. Mi danno tanti consigli qui, voglio dedicarla a tutti, a chiunque mi conosca, a tutti.
Le parole a LSC
Oggi l'avete visto tutti, sono molto emozionato.
Rigore di Raspadori? Mi sono un po'arrabbiato perché mentalmente volevo andare a sinistra e poi all'ultimo ho deciso di cambiare e ero amareggiato. Però sono contento soprattutto se non è mai accaduto nella storia, di parare quattro rigori. Siamo un bellissimo gruppo dentro e fuori, cerchiamo di essere uniti, il mister ci tiene uniti e vediamo cosa succederà il 13 maggio, speriamo bene per noi, per i tifosi. Dove metterò la maglia di questa sera?Faccio fare ai miei genitori, poi quando sarò a casa vedrò. Rigori? C'è stato uno studio di sottofondo abbastanza importante anche con l'aiuto con il mister dei portieri e poi ho sperato che lo studio non fosse vano.