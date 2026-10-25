Antonelli, mondiale in Messico: gli basta il nono posto

A Kimi Antonelli basta il nono posto nel Gran premio del Messico per conquistare il mondiale di Formula 1, secondo le combinazioni riportate dal Corriere. Il titolo non è arrivato ad Austin, ma la vittoria in Texas ha portato il pilota italiano della Mercedes vicino al traguardo.

La vittoria ad Austin e il titolo rimandato

Antonelli ha lasciato Austin senza la certezza matematica del mondiale. Dopo il successo ottenuto in Texas, la possibilità di conquistare il suo primo titolo si sposta alla gara in Messico, in programma domenica.

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La prospettiva indicata è che il pilota Mercedes possa chiudere i conti già nel prossimo Gran premio, salvo sorprese. A determinarlo saranno il suo piazzamento e i risultati dei due inseguitori.

Il vantaggio su Russell e Hamilton

Restano 125 punti a disposizione nelle cinque gare ancora in calendario: Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Antonelli precede Russell di 123 punti e Hamilton di 124. Secondo i calcoli riportati, gli servono altri due punti per diventare irraggiungibile.

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