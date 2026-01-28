Lazio-Genoa, designato l'arbitro del match: i precedenti

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale del match tra Lazio e Genoa

Ginevra Sforza /

Sarà Lazio-Genoa ad aprire il 23º turno di Serie A. Biancocelesti e rossoblù scenderanno in campo venerdì 30 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio è chiamata a rialzarsi dopo l’amaro pareggio contro il Lecce e la pesante sconfitta casalinga contro il Como. Due risultati che fotografano il clima di forte contestazione che si respira in casa biancoceleste. La protesta avrà luogo proprio in occasione di Lazio-Genoa, in cui i tifosi laziali non entreranno allo stadio in segno di dissenso contro la società.

In attesa del prossimo impegno dei biancocelesti, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente per il match tra Lazio e Genoa. 

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Genoa, sfida valida per la 23° giornata di Serie A, all'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Zingarelli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Dionisi. Al VAR sarà presente Camplone con Guida all'AVAR. 

I precedenti 

Sono solo tre gli incroci tra Zufferli e i biancocelesti: con il fischietto di Udine, la Lazio ha collezionato due vittorie, contro Salernitana e Verona, e una sconfitta contro il Parma nella scorsa stagione, dove i ducali hanno avuto la meglio in casa sulla squadra, allora guidata da Baroni, per 3-1.

