Tavares: la Lazio lo cederebbe in caso di un'offerta importante

Domani l'amichevole conclusiva al Benito Stirpe, il gruppo partirà in mattinata

I biancocelesti, dopo il giorno di riposo, sono stati impegnati in una singola seduta di allenamento. Ieri mattina il tecnico della Lazio, Gattuso, ha ritrovato quindi la squadra a Formello. La fase più pesante della preparazione è stata già conclusa, come riportato da Il Corriere dello Sport, da adesso in poi il programma prevederà un allenamento al giorno. Per colmare le assenze di alcuni calciatori, impegnati in infermeria, Gattuso aggregherà al gruppo altri ragazzi della Primavera.

Dopo il test contro l'Ostiamare, concluso in vittoria per i biancocelesti, domani si svolgerà l'amichevole conclusiva contro il Frosinone al Benito Stirpe: il gruppo dovrebbe partire in mattinata e pranzare in città. Seguirà poi un riposo pomeridiano prima del test precampionato, in seguito la squadra si recherà allo stadio.

Gattuso aggregherà alla dquadra qualche ragazzo della Primavera

Affatticamenti muscolari per Dia e Pryzyborek, i due hanno saltato l'amichevole contro l'Ostiamare mercoledì. Non sembra essere niente di particolarmente allarmante, ma si valutano i rischi di ogni rientro quando manca poco più di una settimana all'esordio contro il Mantova in Coppa Italia, il 16 agosto. Artistico ha un problema al polpaccio, sono da valutare le condizioni di Tavares. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, la Lazio lo cederebbe in caso di un'offerta importante. Il portoghese, fino ad adesso, non ha ancora disputato un'amichevole. A proseguire invece il lavoro differenziato sono Cataldi e Isaksen, ma tra qualche giorno dovrebbero riunirsi al gruppo. Sono ancora lontani dal recupero Gigot e Patric.



