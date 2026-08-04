Calciomercato Lazio, un club di Serie A pensa a un biancoceleste per la fascia
Il Cagliari valuta un esterno della Lazio rientrato dopo il prestito alla Cremonese: ecco l'ultima indiscrezione.
Il calciomercato della Lazio continua a intrecciarsi con quello delle altre squadre di Serie A. Nelle ultime ore emerge infatti una nuova indiscrezione che riguarda un giocatore biancoceleste, finito nel mirino del Cagliari.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossoblù sta valutando diverse soluzioni per rinforzare la rosa. Oltre alle situazioni legate a Sebastiano Esposito e all'idea Daniel Maldini dall'Atalanta, prende quota anche una nuova opzione per la corsia destra.
Calciomercato Lazio, il Cagliari pensa a Floriani Mussolini
Tra i nomi seguiti dal Cagliari c'è infatti Floriani Mussolini. L'esterno biancoceleste, classe 2003, rappresenta una delle idee prese in considerazione dal club sardo per rinforzare la fascia destra in vista della nuova stagione.
Un interesse che potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre il mercato continua a entrare nel vivo.
Floriani Mussolini è rientrato alla Lazio dopo il prestito
Il giocatore è tornato momentaneamente alla Lazio dopo l'esperienza della scorsa stagione in prestito alla Cremonese.
Secondo l'indiscrezione riportata da Sky Sport, il suo profilo è ora tra quelli valutati dal Cagliari, che continua a lavorare su più fronti per rinforzare gli esterni.