Napoli-Lazio, era rigore per il club di Conte? La risposta di Calvarese
Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo l'assegnazione del rigore da parte del fischietto Zufferli in Napoli-Lazio
Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo l'assegnazione del rigore da parte del fischietto Zufferli in Napoli-Lazio.
Gianpaolo Calvarese sui social
L'episodio
Minuto 30 di Napoli-Lazio. Noslin si presenta davanti a Milinkovic-Savic, Lobotka lo stende. L'arbitro Zufferli fischia rigore ed estrae il cartellino giallo per lo slovacco. Nessun dubbio sul penalty, ma è giusto il provvedimento disciplinare?
Il cartellino giallo
La risposta è sì. Si tratta di un DOGSO "genuino". Lobotka prova a intervenire in maniera genuina e prende il suo avversario con un'ancata. Se lo avesse spinto sulla schiena o gli avesse trattenuto la maglia sarebbe stato da rosso; così invece l'intervento viene depenalizzato dal punto di vista disciplinare.