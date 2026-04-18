Napoli-Lazio, era rigore per il club di Conte? La risposta di Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo l'assegnazione del rigore da parte del fischietto Zufferli in Napoli-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo l'assegnazione del rigore da parte del fischietto Zufferli in Napoli-Lazio.

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Gianpaolo Calvarese sui social

L'episodio

Minuto 30 di Napoli-Lazio. Noslin si presenta davanti a Milinkovic-Savic, Lobotka lo stende. L'arbitro Zufferli fischia rigore ed estrae il cartellino giallo per lo slovacco. Nessun dubbio sul penalty, ma è giusto il provvedimento disciplinare?

Il  cartellino giallo

La risposta è sì. Si tratta di un DOGSO "genuino". Lobotka prova a intervenire in maniera genuina e prende il suo avversario con un'ancata. Se lo avesse spinto sulla schiena o gli avesse trattenuto la maglia sarebbe stato da rosso; così invece l'intervento viene depenalizzato dal punto di vista disciplinare.

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