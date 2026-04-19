Atalanta, De Roon: "Coppa Italia? Grande obiettivo ma la Lazio sta bene"

Il Capitano della Dea Marten De Roon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Roma, parlando anche della semifinale di Coppa contro la Lazio.

Le parole di De Roon a Sky Sport

La Coppa Italia è un grande obiettivo, abbiamo tanta voglia di arrivare in finale, ma la Lazio sta bene e servirà il massimo.

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Sia i tifosi bergamaschi che quelli biancocelesti vivono con ansia queste ultime giornate che li separano dalla grande sfida di Coppa Italia. Sarà una semifinale che terrà i due gruppi con il fiato sospeso fino al 90°, questo perché entrambe le squadre desiderano proseguire il percorso, con la speranza di poter trionfare anche in un'ipotetica finale. I tifosi assenti al New Balance Arena potranno seguire la sfida, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21:00, in chiaro su Italia 1, in streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset o sul sito o l'app di Mediaset Infinity.