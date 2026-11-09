Napoli-Lazio, Belahyane soddisfatto del pareggio: ora il Marocco

Il centrocampista ha commentato il punto conquistato al Maradona e condiviso su Instagram alcuni scatti della partita.

Belahyane

Reda Belahyane è soddisfatto del pareggio della Lazio contro il Napoli. Dopo la partita al Maradona, il centrocampista ha commentato il risultato su Instagram: «Un buon punto guadagnato oggi». Ora lascerà Formello per raggiungere la nazionale marocchina.

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Il punto conquistato a Napoli

Belahyane è uscito dal Maradona con una valutazione positiva del pareggio. Nel suo messaggio ha definito il risultato un buon punto per la Lazio.

Il messaggio e gli scatti su Instagram

Nel post pubblicato dal profilo @reda.belahyane, il centrocampista ha aggiunto: «la lotta continua!». Ha condiviso anche alcuni scatti della partita contro il Napoli.

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