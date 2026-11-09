Lazio-Lecce, biglietti in vendita dal 9 novembre: orari e modalità

I biglietti per Lazio-Lecce saranno in vendita dalle 11:00 di lunedì 9 novembre. La partita di Serie A Enilive è in programma sabato 21 novembre alle 15:00. Secondo quanto riportato da Sslazio, La S.S. Lazio ha comunicato le modalità di acquisto, le agevolazioni e le indicazioni per l’accesso allo Stadio Olimpico.

Vendita, tariffe agevolate e fidelity card

Le tariffe per invalidi al 100% e persone in carrozzella, entrambe previste con accompagnatore, sono acquistabili soltanto nei negozi Lazio Style 1900, escluso quello di Parco Leonardo. La stessa indicazione riguarda i biglietti ridotti per invalidi civili al 100% e per la Tribuna Tevere non deambulanti, in entrambi i casi con accompagnatore.

Chi possiede una fidelity card Millenovecento o Eagle e non è abbonato può chiedere, anche acquistando online, che il titolo d’ingresso venga caricato elettronicamente sulla carta. Ai biglietti comprati online si applica una commissione di servizio del 3,80%.

Nella vendita libera una persona può acquistare al massimo quattro biglietti, secondo le disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Per gli altri tre eventuali spettatori è sufficiente presentare anche una copia del documento d’identità.

Riduzioni per i ragazzi e omaggi per i più piccoli

Il biglietto Ridotto Under 16 è riservato ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2010. Per i nati dal 1° gennaio 2012 è prevista l’iniziativa Omaggio Under 14: possono entrare gratuitamente se accompagnati da un genitore, o da un parente entro il quarto grado, titolare di un biglietto a pagamento.

Il tagliando omaggio, nominativo, va ritirato insieme all’acquisto del biglietto dell’accompagnatore. L’operazione si svolge esclusivamente nei Lazio Style 1900, tranne Parco Leonardo, oppure, solo il giorno della gara, alla biglietteria di Via Nigra. La comunicazione del club rimanda alle indicazioni dedicate agli omaggi Under 14.

I bambini nati dal 1° gennaio 2022, indicati nella comunicazione come bambini di quattro anni, entrano gratuitamente senza biglietto presentando un documento d’identità o la tessera sanitaria. All’ingresso l’identità sarà controllata per ogni spettatore: anche i minorenni devono esibire un documento.

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