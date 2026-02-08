Juventus-Lazio, ammonizione per Romagnoli: era diffidato

Mancano pochi minuti al fischio finale di Juventus-Lazio. All'Allianz Stadium di Torino il risultato è di 1-2 a favore dei biancocelesti grazie alle reti di Pedro ed Isaksen mentre per la squadra di Spalletti il gol è arrivato con un colpo di testa di McKennie. Brutte notizie in casa per l'infortunio subito da Gila, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Alessio Romagnoli che dopo pochi minuti ha rimediato un cartellino giallo pesante che lo costringerà a saltare la prossima sfida allo stadio Olimpico contro l'Atalanta.

L'episodio del giallo a Romagnoli

Mario Gila, dopo la solita ottima prova, è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Mister Sarri ha scelto Alessio Romagnoli da mandare in campo, dopo la lunga telenovela legata alla sua cessione in Qatar. Pochi minuti in campo per il numero 13 e fallo su Boga, l'arbitro non può far altro che ammonire il difensore. Decisione sacrosanta.

Problemi in difesa

Coperta corta adesso per quanto riguarda la retroguardia laziale. Mario Gila è uscito per infortunio e anche Provstgaard ha lasciato il campo, sostituito da Patric. I biancocelesti sono a corto numericamente e la situazione potrebbe diventare molto problematica.