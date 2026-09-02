Romagnoli: "Avrei voluto chiudere la carriera alla Lazio, l'avevo detto al presidente…"
Prima della partenza per il Qatar direzione Al Sadd, Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti
Prima della partenza per il Qatar direzione Al Sadd, Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti.
Le parole di Romagnoli
Finire la carriera alla Lazio? Si l’avevo detto al presidente poi le cose sono andate diversamente. La risposta di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente.
Gli ultimi due mesi
Sono stati due mesi intensi perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo.
Qatar?
In Qatar sarà una nuova esperienza, sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa".
Gattuso
Il mister sapeva di questa mia scelta fatta già a gennaio anche perché da parte della Lazio non c’è stata mai nessuna trattativa.
Ricordo più bello?
Il primo giorno che ho firmato per la Lazio.
Tifosi
Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro.