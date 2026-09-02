Raiola (ag. Romagnoli): "E' dispiaciuto perché è tifoso laziale, ma…"
Poco prima della partenza di Romagnoli per il Qatar è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'aeroporto, Vincenzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli
Poco prima della partenza di Romagnoli per il Qatar è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'aeroporto, Vincenzo Raiola, agente del calciatore.
Le parole di Raiola su Romagnoli
Finalmente siamo riusciti a chiudere. Siamo tutti contenti, alla Lazio era finito il suo percorso. E' dispiaciuto perché è tifoso laziale, ma come tutte le cose c' è un passaggio. Ha fatto il suo percorso, adesso bisogna farne un altro, purtroppo lontano da Roma, ma con la voglia di gettarsi in un nuovo progetto e fare sempre il massimo come ha sempre fatto. Darà il massimo anche in Qatar.
Come ha vissuto l'estate?
A gennaio era stato un momento difficile perché è saltato alla fine, ma lui ha risposto sempre presente. Da professionista ha subito resettato e si è messo a disposizione. Da quest'anno l'aria era diventa più pesante, era in una situazione neanche bella per il giocatore che è stato per la Lazio. Lascia un pezzo di cuore.