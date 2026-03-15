Napoli-Lecce, paura per il malore improvviso di Banda

Napoli-Lecce era la sfida delle ore 18.00 di questo sabato, allo stadio Diego Armando Maradona abbiamo assistito a 90 minuti davvero intensi con due squadre che hanno giocato un ottimo calcio mantenendo in bilico il match fino alla fine. Al minuto 87 però ci sono stati attimi di paura e preoccupazione. Improvvisamente, infatti, si è accasciato al suolo Lamek Banda, esterno del Lecce, a due passi dalla panchina di Conte. Proprio il tecnico dei partenopei è stato il primo ad accorgersi della situazione e a chiamare a gran voce i soccorsi. Tra spalti e campo assoluto silenzio, con lunghi istanti di apprensione ed incertezza. Fino al sospiro di sollievo dopo aver visto l’esterno riprendersi in fretta, prima di essere accompagnato fuori in barella e quindi in ambulanza, per poi recarsi in ospedale per i dovuti approfondimenti legati al malore.

Le parole di Di Francesco sul malore di Banda

Ci siamo ovviamente preoccupati, ma sembra sia soltanto una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì: è stato un colpo al petto, sul lato destro. Credo però che la situazione si risolverà al meglio.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore

Il malore che ha colpito Banda sembra essere completamente rientrato. Stando infatti agli ultimi aggiornamenti, passerà la notte sotto osservazione in ospedale in via però del tutto precauzionale. Le sue condizioni non destano infatti preoccupazione. Tanto spavento, in primis per lo stesso calciatore, dopo il forte dolore al petto per la botta ricevuta durante la partita. Situazione che quindi sembra più che tranquilla ed assolutamente sotto controllo.