Rambaudi: "Per me non cambia l’obiettivo, ma hai vinto bene una partita non facile..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Sei, Rambaudi ha commentato la partita della Lazio contro il Cagliari.

Primo posto in solitaria? Per me non cambia l’obiettivo, ma hai vinto bene una partita non facile. Hai preso punti sulle inseguitrici, ti sei allontanato ancora dal settimo posto. L’hai letta bene, ad un certo punto poi queste gare devi sperare di non perderle, anche se stai dominando. Le squadre avversarie è normale che debbano mettere una pezza sulla sinistra ma la Lazio non è solo quello e la dimostrazione è il gol di Isaksen. Secondo me ieri è mancato, a parte il ritmo, l’apporto di giocatori importantissimi; se mi bloccano a sinistra, in mezzo o a destra devono lasciare qualcosa, e lì sono un po’ mancati Belahyane e Frattesi. Questo entusiasmo ti deve far crescere ancora di più nella mentalità, tolto questo la Lazio sta facendo cose straordinarie.