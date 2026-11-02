Piscedda: "Un’altra prova di forza mentale, convinzione e consapevolezza..."

Massimo Piscedda, in collegamento a ‘SVB’ ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita che ha giocato ieri la Lazio.

Credo che la Lazio abbia interpretato benissimo la gara, ha aspettato e ci ha provato fino all’ultimo. I cambi, Pinamonti e Pedraza, hanno portato poi al gol-vittoria. Il Cagliari si sa difendere bene, quindi le difficoltà sono nate proprio per come ti fa giocare, ossia male. Un’altra prova di forza mentale, convinzione e consapevolezza. Ci sono squadre più attrezzate della Lazio, ma ci provi fino alla fine. Fortunatamente si è fermato Fadera, che era l’unico che stava mettendo in difficoltà la Lazio, ma la Lazio ha sicuramete meritato questa vittoria.