Cristiano Ronaldo rifiuta l’Al Nassr: protesta clamorosa per il caso Benzema

Cristiano Ronaldo dice no all’Al Nassr: nasce la protesta

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo nel prossimo impegno di campionato dell’Al Nassr. La scelta dell’attaccante portoghese rappresenta una presa di posizione netta nei confronti del fondo PIF, accusato di destinare risorse economiche maggiori al club rivale, l’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi.

Il fuoriclasse lusitano, che a breve festeggerà 41 anni, non figura nella lista dei convocati per la prossima gara ufficiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “A Bola”, da sempre vicino all’ambiente di Cristiano Ronaldo, l’assenza non è legata a problemi fisici né a scelte tecniche, ma sarebbe conseguenza di una protesta aperta verso il fondo PIF, gestore dell’Al Nassr e di altre società del campionato saudita. Il motivo del malcontento riguarda i maggiori investimenti destinati all’Al Hilal, attuale capolista della Saudi League.

Ronaldo non gioca con l’Al Nassr: scontro con il fondo PIF

La notizia è emersa in tarda serata, confermata sia da “A Bola” sia dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha escluso qualsiasi ragione atletica dietro la mancata convocazione del cinque volte Pallone d’Oro. Una scelta che sorprende, considerando la serrata corsa al titolo con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, distante appena tre punti in classifica.

Alla base del gesto di Cristiano Ronaldo ci sarebbe il malcontento per la gestione economica dell’Al Nassr, ritenuta penalizzante rispetto a quella riservata al club rivale. Un esempio concreto arriva dal mercato: mentre l’Al Nassr ha investito su Haydeer Abudelkareem, centrocampista iracheno classe 2003, l’Al Hilal era vicino alla chiusura per Karim Benzema, ex compagno di CR7 al Real Madrid. Una differenza evidente che ha acceso la protesta di Ronaldo, con l’operazione Benzema ora improvvisamente bloccata.