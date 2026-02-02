Perché Alcaraz non incasserà l’intero premio vinto all’Australian Open

Perché Alcaraz non incasserà l’intero premio dell’Australian Open

Il premio destinato al vincitore dell’Australian Open supera di poco i 2 milioni e 400mila euro, ma Carlos Alcaraz riceverà una cifra decisamente inferiore dagli organizzatori dell'Australian Open, a causa delle tasse trattenute direttamente alla fonte. Successivamente, il numero uno del ranking mondiale dovrà sistemare anche la propria posizione con il fisco spagnolo: per lui si profila una doppia tassazione. Ecco quanto gli resterà effettivamente al termine di tutte le imposte.

Carlos Alcaraz, a soli 22 anni, ha già completato il “Career Grand Slam”, avendo conquistato almeno una volta tutti e quattro i tornei più prestigiosi della storia del tennis. Allo spagnolo mancava soltanto l’Australian Open per chiudere il cerchio e ci è riuscito battendo Novak Djokovic in quattro set. Con questo successo, Alcaraz consolida il primato in classifica su Sinner e incrementa sensibilmente i propri guadagni grazie al premio di Melbourne. Il montepremi del primo Slam dell’anno prevede 4.150.000 dollari australiani per il campione della Rod Laver Arena, equivalenti a poco più di 2 milioni e 400mila euro. Tuttavia, questa somma non verrà accreditata per intero, perché le tasse Alcaraz vengono prelevate direttamente alla fonte dagli organizzatori.

Come funziona la tassazione sui premi nel tennis

La tassazione sui premi in denaro nel tennis varia esclusivamente in base al Paese in cui si disputa il torneo, poiché ogni Stato applica normative fiscali differenti. Le ritenute non sono gestite dall’ATP, dalla WTA o dall’ITF, organismo che organizza gli Slam, e non esiste quindi un’aliquota standard. I tennisti versano immediatamente una parte del premio all’erario locale, secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale del Paese ospitante. In Australia, l’aliquota stimata si aggira attorno al 32,5%.

Alcaraz lascia in Australia una cifra milionaria

In qualità di atleta straniero e non residente fiscale in Australia, Alcaraz è soggetto a una ritenuta alla fonte sull’importo lordo del premio. Considerando un’aliquota del 32,5%, la somma che gli organizzatori dell’Australian Open tratterranno e verseranno al fisco locale ammonta a 1.349.000 dollari australiani, pari a circa 791mila euro al cambio attuale. Di conseguenza, Carlos incassa immediatamente “solo” 2.801.000 dollari australiani, equivalenti a circa un milione e 643mila euro.