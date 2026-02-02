Calciomercato Lazio, nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite: il punto di Pedullà
Alfredo Pedullà ha rivelato nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite, ecco di cosa si tratta
Photo by Maja Hitij/Getty Images via onefootball
È rimasto poco tempo per tentare l'ultimo colpo prima del temine del mercato, che chiuderà le porte precisamente alle ore 20:00 di oggi 1° febbraio, tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X, mi sembrano esserci nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino.