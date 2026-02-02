Calciomercato Lazio, nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite: il punto di Pedullà

Alfredo Pedullà ha rivelato nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite, ecco di cosa si tratta

Michelle De Angelis
Photo by Maja Hitij/Getty Images via onefootball
Photo by Maja Hitij/Getty Images via onefootball

È rimasto poco tempo per tentare l'ultimo colpo prima del temine del mercato, che chiuderà le porte precisamente alle ore 20:00 di oggi 1° febbraio, tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X, mi sembrano esserci nuovi sviluppi sul fronte Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino.

Il punto di Pedullà 

Calciomercato Lazio, tutto ancora possibile nell’ultimo giorno di mercato