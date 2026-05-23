Sarri-Atalanta sempre più vicini: svelato l'ingaggio e la durata del contratto

Ginevra Sforza /

Maurizio Sarri si prepara a fare le valigie dalla Lazio per intraprendere una nuova avventura sulla panchina dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà le due parti sarebbero molto vicine, tanto da svelare cifre e durata del contratto.

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L'ultimo aggiornamento di Pedullà

Sarri-Atalanta: base contratto biennale con possibile opzione, ingaggio sui 3 milioni a stagione (bonus da definire). Un anno dopo…

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