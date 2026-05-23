Sarri-Atalanta sempre più vicini: svelato l'ingaggio e la durata del contratto
Maurizio Sarri si prepara a fare le valigie dalla Lazio per intraprendere una nuova avventura sulla panchina dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà le due parti sarebbero molto vicine, tanto da svelare cifre e durata del contratto.
L'ultimo aggiornamento di Pedullà
Sarri-Atalanta: base contratto biennale con possibile opzione, ingaggio sui 3 milioni a stagione (bonus da definire). Un anno dopo…
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