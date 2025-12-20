Lazio, inaugurato il Palazzetto dello Sport intitolato a Mirko Fersini: le foto e il comunicato
Questa mattina a Fiumicino è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport inaugurato a Mirko Fersini, ecco le foto e le parole della Società
Questa mattina è stato inaugurato il Pala Fersini a Fiumicino, Palazzetto dello Sport intitolato a Mirko Fersini, il giocare calciatore del club biancoceleste scomparso il 12 aprile 2012 alla tenera età di 17 anni. A partecipare all'evento c'era la Lazio U17, guidata da Cristian Ledesma. Un momento carico di emozione e che onora un nome indimenticabile nella storia del club biancoceleste.
Le parole della Lazio su X
Questa mattina a Fiumicino è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport intitolato a Mirko Fersini, giovane calciatore della Lazio scomparso il 12 aprile 2012 a soli 17 anni.
Un momento carico di emozione e significato, al quale ha preso parte la Lazio U17, guidata da Cristian Ledesma.
Un luogo che da oggi porta un nome che resterà per sempre nella memoria biancoceleste e che continuerà a ispirare le nuove generazioni di sportivi.
Mirko vive. Sempre. 🤍🩵