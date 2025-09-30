Una grande serata per la rosa biancoceleste guidata dal Comandante Maurizio Sarri, infatti, grazie ai palloni mandati in rete da Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita a passare in vantaggio e a portarsi a casa i 3 punti, che fino ad ora erano arrivati soltanto nell'incontro in casa con l'Hellas Verona. Nonostante i festeggiamenti per il trionfo contro il Genoa, ci sono state anche delle note negative nel corso della partita, infatti, ben quattro biancocelesti hanno riportato dei problemi.

Lazio, il punto dall'infermeria

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante la strabiliante vittoria delle aquile allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, quattro biancocelesti hanno riportato dei problemi nel corso della partita. Per il terzino Adam Marusic, sostituito al 32' da Elseid Hisaj pochi minuti dopo l'assist che ha permesso a Taty di segnare, sembra trattarsi di un dolore ad una vecchia cicatrice, mentre Luca Pellegrini, che ha lasciato il posto a Nuno Tavares, ha subito una distorsione alla caviglia. I due terzini non sono gli unici a non essere usciti dallo stadio nelle migliori condizioni, infatti, Mario Gila ha riportato un affaticamento, mentre dei crampi hanno colpito il capitano Mattia Zaccagni.

