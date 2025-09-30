Genoa-Lazio, Basic: "Sarri mi aveva detto che sarei potuto tornare ed io ero pronto..."

Una grande serata per le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri, infatti, ci hanno pensato le reti di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni a portare la Lazio in vantaggio e a colorare lo stadio Luigi Ferraris di biancoceleste. In merito alla vittoria contro il Genoa si è espresso il centrocampista Toma Basic, reintegrato in lista di Serie A al posto di Dele-Bashiru data l'emergenza a centrocampo, ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone.

Le dichiarazioni di Toma Basic a Lazio Style Channel

Le emozioni per il suo ritorno in campo

Sono contentissimo che sono stanco dopo una partita e per i tre punti. Quando sei professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non poi superare. Ho parlato con Sarri, mi ha detto che poteva succedere una cosa così e io ero pronto.

La vittoria delle aquile allo stadio Luigi Ferraris

Non voglio parlare di me, abbiamo fatto un grandissimo lavoro dopo una sconfitta, dobbiamo lavorare così ma bisogna mantenere la mentalità e l'aggressività. Possiamo arrivare in alto ma dobbiamo trovare continuità, in ogni allenamento stare sereni.

