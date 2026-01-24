Lecce-Lazio, Di Francesco: “Loro sono forti, non vanno sottovalutati”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Lazio, il tecnico dei giallorossi ha parlato prima del match:

La preparazione è stata ottima, il repsonso ce lo darà il campo. La squadra ha fatto ottime prestazioni, oggi vogliamo rifarci. La Lazio è una squadra forte, non va sottovalutata, ha giocatori veramente importanti. Calo negli ultimi minuti? Dobbiamo alzare l'attenzione".