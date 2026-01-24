Lecce-Lazio 0-0, il primo tempo del match al Via del Mare

Si sono appena chiusi i primi 45 minuti di gara allo stadio Via del Mare di Lecce. La sfida tra Lazio e salentini è particolarmente equilibrata e bloccata con qualche timida fiammata che vede protagonisti più i padroni di casa rispetto agli uomini di Maurizio Sarri. I capitolini poco incisivi, alternando momenti di confusione e un giropalla discreto che però non porta a nessun affondo offensivo.

Lo svolgimento del primo tempo

Ad esser protagonista, in questa prima frazione di gara, sono i rispettivi centrocampisti delle due squadre. Questo il reparto di campo dove si svolge una vera e propria battaglia per conquistare il pallone e cercare di costruire pericoli in avanti. L'occasione più ghiotta arriva per il Lecce, Ramadani fa partire un siluro da fuori area e diretto verso il sette, la Lazio viene salvata dalla traversa. Le manovre biancocelesti si sviluppano principalmente sulle fasce ma quando c'è da affondare gli uomini di Sarri si perdono ingenuamente con errori elementari.

Le formazioni di Lecce-Lazio

formazione ufficiale lazio

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Basic, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco.