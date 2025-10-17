Maglia speciale dell'Atalanta contro la Lazio per i 118 anni del club

Atalanta-Lazio è in programma domenica 20 ottobre alle 18:00. La squadra di Juric, ancora imbattuta in campionato, ospita la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà far fronte a tante assenze di formazione. La squadra di Bergamo contro i biancocelesti avrà però dalla sua anche un sostegno particolare in onore dei 118 anni che festeggia quest'oggi e scenderà in campo con una maglia speciale.

Il comunicato integrale dell'Atalanta