Maglia speciale dell'Atalanta contro la Lazio per i 118 anni del club
L'Atalanta scenderà in campo contro la Lazio con una patch celebrativa per i 118 anni del club
Atalanta-Lazio è in programma domenica 20 ottobre alle 18:00. La squadra di Juric, ancora imbattuta in campionato, ospita la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà far fronte a tante assenze di formazione. La squadra di Bergamo contro i biancocelesti avrà però dalla sua anche un sostegno particolare in onore dei 118 anni che festeggia quest'oggi e scenderà in campo con una maglia speciale.
Il comunicato integrale dell'Atalanta
Un cuore, una città. Da 118 anni batte sempre allo stesso ritmo. 90 minuti per la maglia, sudata, sempre.
I nostri colori, la nostra seconda pelle. 1907, l'anno che ha cambiato per sempre la storia di Bergamo. Il dodicesimo uomo in campo, i nostri tifosi.
Una voce che non si spegne mai, neanche fuori dallo stadio. Il 17 ottobre festeggiamo il nostro compleanno. 118 anni di storia, di gloria, di amore.
Un legame che non avrà mai fine, perché infinita è la nostra passione.
E ho sempre in mente te...
Buon compleanno Atalanta!
Buon compleanno tifosi atalantini!
Dal 1907, un evento che si rinnova ogni anno, sempre in un modo unico e speciale.
Maglia celebrativa
Domenica 19 ottobre, in occasione della 7ª giornata di Serie A Enilive, l’Atalanta ospiterà la Lazio alla New Balance Arena. Trattandosi del primo match di campionato dopo la ricorrenza, come da tradizione, sulla maglia indossata dalla squadra verrà applicata la patch celebrativa del 118° compleanno del club.
E in occasione di questo importante anniversario, anche per la partita Atalanta-Slavia Praga, in programma mercoledì 22 ottobre alle 21, sarà attiva una promo biglietti dedicata nei settori Tribuna Rinascimento, Tribuna Ovest e Pitch View.
Ci vediamo alla New Balance Arena per festeggiare tutti insieme il 118° compleanno dell'Atalanta!