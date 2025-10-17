Romagnoli diventerà papà, la compagna è in dolce attesa: il post Instagram

La famiglia biancoceleste si prepara ad accogliere un nuovo arrivo. Una foto sui social non lascia difatti spazio a interpretazioni.

Romagnoli diventerà papà: il post su Instagram

Su Instagram, la compagna di Alessio Romagnoli, Eleonora Utini, ha postato una foto in cui si vede che è in dolce attesa. Il difensore biancoceleste ed uno dei capitani della Lazio diventerà così presto papà. Tantissimi i commenti sotto al post di Eleonora ed i like alla foto, spiccano su tutti i commenti della moglie di Zaccagni, Chiara Nasti, e della compagna di Rovella, diventata da poco mamma della splendida Venere.

Il post su Instagram