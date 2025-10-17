Cardone: "Il modo di comunicare della Lazio è disastroso. Zaccagni e Pellegrini…"

È un momento difficile per la Lazio, tanto per i tantissimi infortuni e defezioni di formazione cui è costretto a rimediare in qualche modo Sarri, quanto per le tantissime polemiche extra-campo che hanno riguardato Formello.

Per fare il punto della situazione è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sulle frequenze di Radiosei.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Zaccagni, come anticipato, ci sarà a Bergamo; non credo che Sarri lo rischi titolare, ma la possibilità c’è. Con lui subito in campo si opterà per il classico 4-3-3 sarriano mentre con lui in panchina, come io continuo a pensare, allora sarà un 4-3-3 in fase offensiva, che diventerebbe 4-4-2 in quella difensiva con Basic mezzala ed esterno.

Pellegrini

Rispetto a ieri la notizia è che al 90% Pellegrini non dovrebbe farcela. Ieri ha fatto un’altra risonanza, il ragazzo vorrebbe giocare sempre ma il fastidio al ginocchio destro non passa in situazioni di sforzo. Avverte delle fitte. Niente di rotto, ma non si è assorbito come ci si aspettava quel problema che ha rimediato a Genova.

