Lopez: "Alla Lazio c'è un problema in società. La mediocrità è diventata normalità…"

Sulle frequenze di Radio Laziale durante la trasmissione Morning Lazio è intervenuto Giovanni Lopez, che ha commentato la situazione in cui versa la Lazio.

Le parole di Giovanni Lopez

Quando c'eravamo noi avevamo una figura di riferimento come Tare e con il presidente ci parlava Reja. Avevamo un ottimo rapporto. Non seguo da vicino la situazione della Lazio, ma credo che vada fatto un passo indietro per il bene dei tifosi.

Sulla società

Oggi mi sembra che ci sia un problema in società. Un allenatore quando si dimette lascia dei soldi, questo significa che non ci sono le condizioni e le certezze per andare avanti.

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