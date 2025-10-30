Pisa, Angori: "Contro la Lazio meritavamo di più, siamo stati sfortunati"
Il terzino del Pisa analizza la prestazione dei nerazzurri dopo lo 0-0 contro la Lazio e spiega le scelte tattiche del mister
Il Post Pisa-Lazio
Dopo il pareggio a reti bianche tra Pisa e Lazio, Samuele Angori ha espresso il proprio rammarico per il risultato ai microfoni di Dazn.
Queste le sue parole:
Siamo dispiaciuti, oggi meritavamo almeno di fare un gol. Potevamo anche vincere con un pizzico di fortuna in più, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo avuto più occasioni. Abbiamo cambiato modo di difendere: solitamente giochiamo a tre, ma oggi il mister ha scelto la difesa a quattro per contenere giocatori come Isaksen e Zaccagni.
Alcune volte Cuadrado veniva dentro e non avevo molte soluzioni quando ero in controllo palla, in certi momenti sono stato un po’ frettoloso. Nel secondo tempo, però, ho spinto di più e ho messo dentro due o tre palloni interessanti.