Pisa-Lazio, Caracciolo: "Questo punto ci dà morale ma volevamo la vittoria in casa"

Il difensore del Pisa Antonio Caracciolo è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport per commentare l'incontro con la Lazio all'Arena Garibaldi, partita terminata con un pareggio e senza nessun gol segnato.

Le dichiarazioni di Antonio Caracciolo a Sky Sport

Il pareggio di stasera contro la rosa biancoceleste

Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. In questa prima parte di stagione, abbiamo giocato contro tante squadre d’alta classifica. Questo punto ci dà morale, volevamo la vittoria in casa davanti al nostro pubblico. Se continuiamo così, i risultati arriveranno.

Cosa manca al Pisa

Centrare la porta, allenarci di più ed essere ancora più cattivi".

Queste le sue parole a DAZN:

Punto importante per noi che siamo una squadra neopromossa, dobbiamo prendere più punti possibili è ovvio che cerchiamo la vittoria.