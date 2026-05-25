Milan, Moretto: "Esonerato Igli Tare: manca solo l’ufficialità"

Con la sconfitta in casa rimediata per mano del Cagliari, il Milan non è riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League. Un mancato obiettivo che inevitabilmente ha portato il proprietario Gerry Cardinale ha fare profonde valutazioni sul futuro della dirigenza rossonera.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l'ex direttore sportivo biancoceleste Igli Tare sarebbe stato ufficialmente esonerato da Cardinale, determinato ad avviare una rivoluzione in casa Milan: in bilico ci sarebbe anche il destino di Giorgio Furlani che, sempre secondo il giornalista, “non sarà più l’amministratore delegato del Milan”, e di Massimiliano Allegri, anch'esso vicino all'esonero.

L'indiscrezione

Milan, esonerato Igli Tare. Manca solo l’ufficialità.

Il post

Arriva la conferma anche di Fabrizio Romano