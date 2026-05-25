Ufficiale, rivoluzione totale in casa Milan: esonerato Allegri, via anche Tare, Furlani e Moncada

Terremoto in casa Milan. La mancata qualificazione alla prossima Champions League non è stata accolta positivamente dalla proprietà della Red Bird che, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l'esonero dell'organigramma rossonero: Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono stati sollevati dai rispettivi incarichi con effetto immediato.

Il comunicato della Red Bird

Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

Ufficiale l'esonero di Allegri, Tare, Furlani e Moncada