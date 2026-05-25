Women, Qualificazioni Mondiali: sei biancocelesti convocate, prima chiamata per Noemi Visentin

Dopo esser terminata ufficialmente anche la stagione di Serie A Women Athora, le Azzurre di mister Soncin sono pronte a tornare in campo per i prossimi appuntamenti in vista degli ultimi incontri del Gruppo A contro la Serbia il 5 giugno a Pisa e contro la Svezia il 9 a Göteborg, per le qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Brasile.

Cinque biancocelesti convocate

In occasione degli ultimi due impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, ben sei calciatrici biancocelesti sono state convocate dal commissario tecnico: Francesca Durante, Elisabetta Oliviero, Federica D’Auria, Margherita Monnecchi, Martina Piemonte e Noemi Visentin.

Prima convocazione in Nazionale maggiore per Noemi Visentin

Sei convocazioni che confermano la grande crescita, anche a livello individuale, delle giocatrici laziali. Tra queste la più speciale e significata è quella del “Cobra” Visentin, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore.

Azzurre, le convocate di Soncin