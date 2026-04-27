Conferenza Okoye: "Abbiamo perso due punti. Sulla partita..."

Maduka Okoye è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti dopo Lazio-Udinese.

Sembra che abbiamo perso due punti, ma già da domani penserò che abbiamo preso un punto importante con la Lazio. Momento triste, ma dobbiamo andare avanti.

Cosa abbiamo sbagliato per raccogliere solo un punto? Questo è il calcio. Eravamo in vantaggio, è un peccato anche per il gol sulla fine. Bella partita da vedere, ma domani vedremo cosa migliorare e andare avanti.