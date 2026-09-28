Patric, accordo di due anni con l’Al-Ittifaq: quanto risparmia la Lazio

Patric-Al-Ittifaq, documenti firmati nella notte. Per il difensore è previsto un contratto di due anni. La Lazio risparmia circa tre milioni lordi.

Patric all’Al-Ittifaq: l’aggiornamento da Dubai

Come anticipato da Alfredo Pedullà , il centrale si trova a Dubai da un paio di giorni. La firma dei documenti arriva dopo le notizie sull’accordo biennale con l’Al-Ittifaq, squadra degli Emirati Arabi in cui giocano Balotelli e Douglas Costa.

Lazio e Patric, dalla risoluzione ai documenti firmati

Il 26 settembre Alfredo Pedullà aveva riferito che l’addio alla Lazio era vicino attraverso una risoluzione. Patric aveva accettato ed era già a Dubai, ma restavano da definire tutti gli accordi sul contratto. L’aggiornamento della notte riguarda la firma dei documenti.