Lazio-Juve Stabia, ecco la data dell'amichevole prima della sfida al Monza

La Lazio giocherà un’altra amichevole sabato 3 ottobre. Dopo il test contro l’Arezzo, nel pomeriggio a Formello arriverà la Juve Stabia, altra formazione di Serie B. Sarà l’ultima prova prima del ritorno alle gare ufficiali.

Lazio-Juve Stabia prima della ripresa contro il Monza

Il campionato riprenderà l’11 ottobre alle 15: all’Olimpico la squadra biancoceleste affronterà il Monza di Ivan Juric. Alla luce di quanto mostrato finora dalla Lazio, l’avversario non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile.

Lotito a Reggio Calabria: l’abbraccio alla Reggina

Resta da vedere se Claudio Lotito sarà presente a Formello. Ieri il presidente ha scelto il Granillo per seguire per la prima volta la sua Reggina. Dopo la vittoria della squadra di Marchionni, è sceso in campo ad abbracciare giocatori e tecnico.

Per gli amaranto è stata la quinta vittoria consecutiva: punteggio pieno in campionato e nessun gol subito. Secondo quanto riportato dal Messaggero, è l’unica squadra in Italia con questo record. Lotito ha ricevuto l’applauso di uno stadio esaurito nei limiti della capienza attuale: un’accoglienza che, da queste parti, non gli capitava da molti anni.