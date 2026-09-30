Cardone: "Stadio Flaminio? Il Comune professa ottimismo. Bisognerà intervenire su due prescrizioni"

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Per quanto riguarda il Flaminio, ci sarà uno step troppo importante prossimamente con la Giunta capitolina che dovrà decidere sulla concessione del pubblico interesse.

Un passaggio fondamentale sul quale ora c’è un silenzio un po’ assordante. La cosa entro ottobre dovrà essere incassata da parte della Lazio, altrimenti non si va avanti. Questo è il prossimo passo da fare sullo stadio. Lotito ne parla sempre come una cosa che si farà, anche da parte del Campidoglio c’è tutta la volontà di procedere a questa par-condicio degli stadi romani. La Soprintendenza ha dato queste due prescrizioni importanti su cui intervenire. Il mantenimento della Pensilina che il progetto Lazio aveva cancellato e l’abbassamento dell’altezza del secondo anello con la riduzione della capienza intorno ai 43 mila. Sono due interventi che la Lazio è obbligata a fare. Senza questi interventi inutile parlarne. Ovviamente è fondamentale anche tutta la parte economica. Partita tutta da costruire con l’amministrazione comunale che continua a professare ottimismo.