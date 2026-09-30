Tra conti ed Europa: il mercato invernale resta un rebus

Mercato aperto o bloccato? Questa è la domanda che riecheggia nel mondo Lazio in vista della prossima sessione invernale 2027. A dicembre ci sarà la sentenza, ma a far fede sarà la fotografia dei conti che avrà la data di oggi.

Mercato di gennaio 2027: la sentenza a dicembre

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario comunicherà l'esito a inizio dicembre: nella migliore delle ipotesi sarà mercato a saldo zero, nella peggiore mercato bloccato.

I conti non sorridono al club biancoceleste, che in estate dovrà sborsare tra riscatti e premi una cifra che oscilla tra i 31,3 milioni minimi e 39,5 milioni massimi per finalizzare gli acquisti definitivi di Frattesi, Sutalo e Gudmundsson.

L'Europa è la chiave

Il tema Europa resta comunque centrale in casa Lazio, nonostante le due visioni distinte di Fabiani e Gattuso: il ds aveva indicato l'Europa come obiettivo minimo, mentre il tecnico aveva invitato a tenere i piedi per terra, sottolineando la necessità di evitare altre pressioni.

Ad ogni modo, l'Europa può rappresentare uno scenario salvifico per il club, garantendogli risorse concrete in vista del 2027/28, nel caso in cui Lotito continui a non investire denaro. Se invece l'Europa non dovesse essere la chiave per far rifiatare le casse laziali, il club dovrà continuare a vendere e comprare, auspicando che le prossime sessioni siano aperte o saldo zero e non bloccate.