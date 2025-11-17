Lazio, tempi di recupero ancora lunghi per Cancellieri: la data del suo rientro

In estate era tornato dopo il prestito al Parma e già durante le amichevoli si era visto un Matteo Cancellieri migliore, più maturo, poi era arrivata la rete contro il Genoa e la doppietta in Lazio-Torino, un ottimo inizio di stagione, tuttavia, la lesione miotendinea riportata nel corso della gara a casa dell'Atalanta ha costretto l'esterno ad un periodo di stop.

Lazio, la possibile data di rientro di Cancellieri

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Matteo Cancellieri ancora per un po' di tempo, infatti, né nella sfida di domenica contro il Lecce allo stadio Olimpico né in occasione del doppio incontro con il Milan, uno in programma il 29 novembre a San Siro e l'altro il 4 dicembre all'Olimpico e valido per la Coppa Italia, sembrano esserci speranze di vedere il numero 22 in campo, infatti, la data del suo rientro è prevista per il 13 dicembre, giornata in cui le aquile dovranno scontrarsi con il Parma.

