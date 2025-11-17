Calciomercato Lazio, a gennaio si punta al centrocampo: i nomi per rafforzare il reparto

Il mercato di gennaio si avvicina e il Comandante Maurizio Sarri ha già iniziato a guardarsi intorno e a valutare i vari nomi che potrebbero arrivare per rafforzare i reparti, tuttavia, sembra che al momento l'interesse principale della Società sia di acquistare un centrocampista con la passione per il gol, infatti, a partire dalla stagione scorsa i mediani sono riusciti a centrare la rete in poche occasioni.

Calciomercato Lazio: i possibili nomi per il centrocampo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il radar biancoceleste ha già capitato molti nomi che potrebbero essere una buona soluzione a centrocampo, a partire dai due calciatori dell'Eredivisie Sem Steijn e Guus Til: il primo è il nuovo centrocampista offensivo del Feyenoord, mentre il secondo gioca con il PSV e può adattarsi anche al ruolo di mezzala o falso nove. Oltre a loro, anche Hjerto-Dahl del Tromso, che nel Campionato norvegese ha collezionato 4 gol e 4 assist in 28 partite, e Hugo Sotelo, 2003 del Celta Vigo che fino ad ora ha compiuto un assist, sembrano essere due buoni candidati per gennaio.

Calciomercato Lazio: i nomi ormai inarrivabili

Nonostante molti centrocampisti potrebbero essere ancora una buona idea per gennaio, altri che erano nel mirino ormai non sono più disponibili, come Giovanni Fabbian del Bologna e Arthur Atta dell'Udinese, infatti, il primo è stato tolto dal mercato mentre la valutazione del secondo è salita alle stelle. Oltre a loro, le valutazioni di altri due calciatori sono cresciute di molto, precisamente quelle di Konstantinos Katetsas del Genk e Kobbie Mainoo del Manchester United.